Какая поэма, начатая в лицее сделала Пушкина, известным во всей России?
Литература
Какая поэма, начатая в лицее сделала Пушкина, известным во всей России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лицее Пушкин начал, но не закончил очень слабую, еще совсем детскую шутливую поэму "Монах" (1813) и шутливую сказочную поэму "Бова" (1814). В первой-пародируется в духе вольтерианского вольнодумия христианская церковная легенда, во второй - популярная народная сказка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные...
Химия
И с серной кислотой, и с гидроксидом натрия взаимодействует: 1)оксид бария 2)окси?? алюминия 3)оксид калия 4)оксид магния