Решите уравнение 12-х=1целая 1.9

Математика
Решите уравнение 12-х=1целая 1.9
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Гость:
12-х=1 1/9 11 9/9-х=1 1/9 х=11 9/9-1 1/9 х=10 8/9 Ответ:10 8/9
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