Какая последовательность князей ?
История
Какая последовательность князей ?
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882 - 912 Олег Вещий Новгородский 912 - 945 Игорь I Старый Киевский 945 - 972 Святослав I Киевский 972 - 980 Ярополк I Святославич Киевский 980 - 1015 Владимир I Святославич Святой Киевский 1015 - 1016 Святополк I Владимирович Окаянный Киевский 1016 - 1018 Ярослав I Владимирович Мудрый Киевский 1018 - 1019 Святополк I Владимирович Окаянный Киевский 1019 - 1054 Ярослав I Владимирович Мудрый Киевский 1054 - 1067 Изяслав I (Дмитрий) Ярославич Киевский 1068 - 1069 Всеслав Брячиславич Полоцкий 1069 - 1073 Изяслав I (Дмитрий) Ярославич Киевский 1073 - 1076 Святослав II Ярославич Киевский 1077 - 1077 Всеволод I Ярославич Киевский 1077 - 1078 Изяслав I (Дмитрий) Ярославич Киевский 1078 - 1093 Всеволод I Ярославич Киевский 1093 - 1113 Святополк II (Михаил) Изяславич Киевский 1113 - 1125 Владимир II Всеволодович Мономах, вел. кн Киевский 1125 - 1132 Мстислав I Владимирович Великий Киевский 1132 - 1139 Ярополк II Владимирович Киевский 1139 - 1139 Вячеслав Владимирович Киевский 1139 - 1146 Всеволод II Ольгович Киевский 1146 - 1146 Игорь II Ольгович Киевский 1146 - 1149 Изяслав II Мстиславич Киевский 1149 - 1151 Юрий I Владимирович Долгорукий Киевский 1151 - 1154 Вячеслав Владимирович Киевский 1154 - 1154 Ростислав I Мстиславич Киевский 1154 - 1155 Изяслав III Давыдович Киевский 1155 - 1157 Юрий I Владимирович Долгорукий Киевский 1157 - 1158 Изяслав III Давыдович Киевский 1159 - 1162 Ростислав I Мстиславич Киевский 1162 - 1162 Изяслав III Давыдович Киевский 1162 - 1168 Ростислав I Мстиславич Киевский 1168 - 1169 Мстислав II Изяславич Киевский 1169 - 1169 Глеб Юрьевич Киевский 1169 - 1170 Мстислав II Изяславич Киевский 1170 - 1171 Глеб Юрьевич Киевский 1171 - 1171 Владимир III Мстиславич Мачешич Киевский 1171 - 1173 Роман I Ростиславич Киевский 1173 - 1173 Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо Владимирский 1173 - 1173 Рюрик II Ростиславич Киевский 1174 - 1174 Ярослав II Изяславич Луцкий 1174 - 1174 Святослав III Всеволодович Киевский 1175 - 1175 Ярослав II Изяславич Луцкий 1175 - 1177 Роман I Ростиславич Киевский 1177 - 1180 Святослав III Всеволодович Киевский 1180 - 1182 Рюрик II Ростиславич Киевский 1182 - 1194 Святослав III Всеволодович Киевский 1194 - 1202 Рюрик II Ростиславич Киевский 1202 - 1202 Ингварь Ярославич Луцкий 1203 - 1203 Рюрик II Ростиславич Киевский 1203 - 1205 Роман II Мстиславич Великий Владимиро-Волынский 1205 - 1205 Ростислав II Рюрикович Киевский 1206 - 1206 Рюрик II Ростиславич Киевский 1206 - 1207 Всеволод III Святославич Чермный Киевский 1207 - 1210 Рюрик II Ростиславич Киевский 1210 - 1214 Всеволод III Святославич Чермный Киевский 1214 - 1214 Ингварь Ярославич Луцкий 1214 - 1224 Мстислав III Романович Старый Киевский 1224 - 1235 Владимир IV (Дмитрий) Рюрикович Киевский 1235 - 1236 Изяслав IV Владимирович Киевский 1236 - 1238 Ярослав II Всеволодович Владимирский 1238 - 1240 Михаил II Всеволодович Святой Киевский 1240 - 1240 Ростислав III Мстиславич Смоленский 1240 - 1246 Михаил II Всеволодович Святой Киевский 1246 - 1263 Александр I Ярославич Невский Владимирский 1263 - Иван Иванович Путивльский 1300/3 - Владимир Иванович Путивльский - 1324 Святослав (Станислав) Киевский 1324 - 1362 Федор Киевский 1362 - 1395 Владимир Ольгердович Киевский 1395 - 1396 Свидригайло (Болеслав) Ольгердович Друцкий 1396 - 1399 Иван Борисович Киевский 1443 - 1454 Александр (Олелько) Владимирович Киевский 1454 - 1471 Семен Александрович Киевский
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