Какая птица в лесу обитает всем людям своё имя называет

Русский язык
Какая птица в лесу обитает всем людям своё имя называет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кукушка. потому что ку-ку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Как разобрать слово қуыршақ по падежам
Ответить
Химия
Составьте уравнения электролитической диссоциации: 1.MgCl2 2.Ba(OH)2 3.HNO3 4.K2SiO3 5.фос??ат лития 6.серная кислота 7.гидрооксид ка...
Ответить
Русский язык
Наступила ранняя весна. Мальчики пришли в лес. Под кустом дети увидели гнездо. Зво??ок поют птицы. Подчеркнуть слова, отвечающие на вопрос кто? или...
Ответить
Математика
Для городских соревнований по плаванию надо было выбрать четырех человек из учащ??хся 6, 7, 8 и 9-х классов. В 6-х и 8-х классах учатся по трое пло...
Ответить
Русский язык
Во второй части русского языка гармония ответ на упражнение 483
Ответить