Какая птица в лесу обитает всем людям своё имя называет
Русский язык
Какая птица в лесу обитает всем людям своё имя называет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кукушка. потому что ку-ку.
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