Вычислите: -2,7*3,04 25,578:6,3 4,8:(-0,03)
Математика
Вычислите: -2,7*3,04 25,578:6,3 4,8:(-0,03)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,7*3,04=-8,208 25,578:6,3=4,06 4,8:(-0,03)=-160
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