Xy-xz-y+z= km-k-2m+2= 3x-3y-2ax+2ay= первый пример я решил так: ab-ac+5b-5c=a(b-c)+5(b-c)=(b-c)(5+a)

Алгебра

Xy-xz-y+z= km-k-2m+2= 3x-3y-2ax+2ay= первый пример я решил так: ab-ac+5b-5c=a(b-c)+5(b-c)=(b-c)(5+a)

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