Xy-xz-y+z= km-k-2m+2= 3x-3y-2ax+2ay= первый пример я решил так: ab-ac+5b-5c=a(b-c)+5(b-c)=(b-c)(5+a)
Алгебра
Xy-xz-y+z= km-k-2m+2= 3x-3y-2ax+2ay= первый пример я решил так: ab-ac+5b-5c=a(b-c)+5(b-c)=(b-c)(5+a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ху-хz - y +z+ (xy-y) +(xz-z)=y(x-1) -z(x-1)=(x-1)(y-z) km-k- 2m+2 =(km-k)-(2m-2)=k(m-1)-2(m-1)=(m-1)(k-2) 3x-3y-2ax+2ay=( 3x-3y)-(2ax-2ay)=3(x-y)-2a(x-y)=(x-y)(3-2a)
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