Какая река впадает в Каспийское море? .айык
География
Какая река впадает в Каспийское море? .айык
Ответ(ы):
Гость:
Кура, Терек, Урал, Волга, Амударья
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