Какие противоречивые личные качества и взгляды Вы можете отметить в Николае Перв??м

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Теория офиц. народности привлекала Николая 1 тем что она обосновывала императорскую власть как политический строй. Теория поддерживала стереотип что "царь посланник бога"..не совсем так прямо линейно, но в общих словах именно так. А в свете восстаний и недовольств народа - это было крайне важно. Безусловно это была консервативная теория. Но с определенным меркантильным расчетом. Насчет взглядов - пожалуй самой большой ошибкой во взглядах императора можно считать то, что Николай 1 был глубоко уверен что военные учения были верхом военного искусства, хотя они ОЧЕНЬ отличались от реальной войны.Он считал, что военные учения - это искусство, хотя они очень отличались от реальной войны.