Какая рыба уходит на нерест из рек в море? сом,осетр, угорь, муксун,судак
Окружающий мир
Какая рыба уходит на нерест из рек в море? сом,осетр, угорь, муксун,судак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сом точно не уплывает на нерест из рек в море )
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