Два повара должны испечь 174 пирожка.За час работы один повар может испечь 30 пирожк??в,а второй-28.За сколько часов,работая вместе,они испекут все пирожки?

Математика

Два повара должны испечь 174 пирожка.За час работы один повар может испечь 30 пирожк??в,а второй-28.За сколько часов,работая вместе,они испекут все пирожки?

Автор: Гость