Два повара должны испечь 174 пирожка.За час работы один повар может испечь 30 пирожк??в,а второй-28.За сколько часов,работая вместе,они испекут все пирожки?
Математика
Два повара должны испечь 174 пирожка.За час работы один повар может испечь 30 пирожк??в,а второй-28.За сколько часов,работая вместе,они испекут все пирожки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производительность обоих поваров (вместе) = 30 + 28 = 58 пирожков за час. Количество воспроизведенных пирожков = =производительность*время, отсюда время = количество/производительность. Поэтому 174/58 = 3 часа.
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