An=n-3 найти a1 ^a5

Математика
An=n-3 найти a1 ^a5
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Автор: Гость
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Гость:
Надо буквы складовать? ЛОГИКА не не не сляшали
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