Доброго времени суток,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (пе??евести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь ...
Қазақ тiлi
Доброго времени суток,попрошу перевести данный текст не используя переводчик (пе??евести на казахский язык) "свое свободное время я люблю проводить по разному.Свое свободное время я провожу с друзьями,иногда рисую и занимаюсь спортом.Так же люблю погулять и поиграть со своей собакой.Люблю помочь маме с готовкой или уборкой по дому.Как по мне каждый должен проводить свое свободное время с пользой!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен өзімнің бос уақытымды əртүрлі өткізгенді жақсы көремін.Бос уақытымды достарыммен өткізем,кейде сурет салып спортпен шұғылданамын.Сондай-ақ далада қыдырып,итіммен серуенге шығамын.Анама дастархан жаюға көмектескенді ұнатамын жəне үй жинаймын.Менің ойымша əркім өз уақытын пайдалы іспен өткізуі керек.
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