Какой город называют Северной столицей России
Окружающий мир
Какой город называют Северной столицей России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная столица России-Петербург
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