Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента Э с порядковым номером 6
Химия
Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента Э с порядковым номером 6
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Элемент порядкового номера 6 - это углерод. Летучее водородное соединение:CH₄ Высший оксид:CO₂
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