Используя текст учебника и дополнительные материалы,напишите короткое эссе (не б??лее 100 слов) на тему "Диктатура сердца" М.Т.Лорис-Меликова".
История
Используя текст учебника и дополнительные материалы,напишите короткое эссе (не б??лее 100 слов) на тему "Диктатура сердца" М.Т.Лорис-Меликова".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диктатура сердца - краткий период министерства М. Т. Лорис-Меликова (1825—1888). Назначенный в феврале 1880 г. председателем «Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия» , а затем, в августе того же года, — министром внутренних дел, он выступил с неопределенными обещаниями реформ, которые расценивались либеральными кругами как первые шаги к конституционному режиму.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса мотка проволоки — 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г?
Окружающий мир
Русский язык