Используя текст учебника и дополнительные материалы,напишите короткое эссе (не б??лее 100 слов) на тему "Диктатура сердца" М.Т.Лорис-Меликова".

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Диктатура сердца - краткий период министерства М. Т. Лорис-Меликова (1825—1888). Назначенный в феврале 1880 г. председателем «Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия» , а затем, в августе того же года, — министром внутренних дел, он выступил с неопределенными обещаниями реформ, которые расценивались либеральными кругами как первые шаги к конституционному режиму.