Мастер за час изготавливает 10 деталей а его ученик 5 деталей За какое время каждый из них может изготовить 90 деталей

Математика

Мастер за час изготавливает 10 деталей а его ученик 5 деталей За какое время каждый из них может изготовить 90 деталей

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