Мастер за час изготавливает 10 деталей а его ученик 5 деталей За какое время каждый из них может изготовить 90 деталей

Математика
Мастер за час изготавливает 10 деталей а его ученик 5 деталей За какое время каждый из них может изготовить 90 деталей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:10=9 (ч)-мастер 90:5=18 (ч)-ученик
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