Ребят, помогите. нужно сообщение по окружающему миру. про то, как работают на ферме.
Окружающий мир
Ребят, помогите. нужно сообщение по окружающему миру. про то, как работают на ферме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру на ферме работают рабочие которые пасут коров коз куриц и т д. Ещё они садят семена ржи и пшеницы которые потом собираю и делают хлеб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, есл...