Ребят, помогите. нужно сообщение по окружающему миру. про то, как работают на ферме.

Окружающий мир
Ребят, помогите. нужно сообщение по окружающему миру. про то, как работают на ферме.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру  на ферме работают рабочие которые пасут коров коз куриц и т д. Ещё они садят семена ржи и пшеницы которые потом собираю и делают хлеб
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