Напишите 10 глаголов с сочетаниями из тринадцатый подвиг геракла укажите спряжение,вид, непереходный он или переходный

Русский язык

Напишите 10 глаголов с сочетаниями из тринадцатый подвиг геракла укажите спряжение,вид, непереходный он или переходный

Автор: Гость