С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, если скорость первого была равна 570 км/ч.
Математика
С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, если скорость первого была равна 570 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 570*3=1710км. пролетел первый самолёт за три часа. 2). 3540-1710=1830км. пролетел второй самолёт 3). 1830:3=610 км в час скорость второго самолета.
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