С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, если скорость первого была равна 570 км/ч.

Математика

С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, если скорость первого была равна 570 км/ч.

Автор: Гость