Помогите пожалуйста! 4 класс. Это русский язык!

Литература
Помогите пожалуйста! 4 класс. Это русский язык!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наше время дети сидят за сотками , за интернетом и другую прочию технику
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