Какой тип воздушной массы приносит теплую и сухую погоду?

География
Какой тип воздушной массы приносит теплую и сухую погоду?
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Гость:
Континентальные умеренные воздушные массы
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