Какой тип воздушной массы приносит теплую и сухую погоду?
География
Какой тип воздушной массы приносит теплую и сухую погоду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Континентальные умеренные воздушные массы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С аэдрома в противоположных направлениях вылетели 2 самолета. Через 3 часа расстояние между ними было 3540 км. Найди скорость второго самолета, есл...
Русский язык
Напишите 10 глаголов с сочетаниями из тринадцатый подвиг геракла укажите спряжение,вид, непереходный он или переходный