Нарушение зрение . Почему возникает ( изменение глазного яблока или кривизна хрус??алика ) ?

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Для следующей стадии гипортанической болезни, которой соответствует стойкое повышеное артериальное давление, характерны уже не только функциональные, но и органические изменения сосудов глазного дна - гипертонический ангиосклероз- происходит видимое уплотнение стенки сосудов.