Помогите пожалуйста рассказ о льве плиззз очень нужно!

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Лев-хищное животное,обитает в Африке.Лев любит мясо.Львы женского пола отличаются от львов мужского пола.У львов женщин нет гривы как у льва мужчины.В когда рождаются львята мать он него не куда не отходит.Отец за маленького львенка может и убить.