ПОМОГИТЕ!!!!!СОСТАВЬТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН ОТВЕТА О ЧАСТИЦЕ!!!!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!ДАЮ 40 БАЛЛОВ

Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!!!СОСТАВЬТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН ОТВЕТА О ЧАСТИЦЕ!!!!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!ДАЮ 40 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. что такое частица? 2. Частица как часть речи 3. общие свойства частиц 4.разряды частиц 5.а)классификация б) по происходит в) по составу 6)фразеологизированные частицы ( частицы-фразеологизмы)
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