Помогите написать сочинение из 4 предложений моя любимая игра
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение из 4 предложений моя любимая игра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйемін ойын - шахмат ойыны.Əрқайсісінда бір ферзь , бір король , екі ат , екі піл жəне тағы басқалары.Шахмат отаны - Үзбекистан.Шахматтың чемпиондар - Петросян , А.Алехин,Карпов.
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