Почему в современном обществе нельзя допускать рабство

История
Почему в современном обществе нельзя допускать рабство
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