Могут ли элементами некоторого массива быть числа 1, 1.41, 1.73 и 2?
Информатика
Могут ли элементами некоторого массива быть числа 1, 1.41, 1.73 и 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что могут. Если надо узнать правило по которому создаются элементы, то это корень квадратный от значения индекса элемента массива
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