Какая словообразовательная цепочка составлена неверно 1)единый-соединить- объединение 2) БРАТЬ-СОБРАТЬ-СБОРЩИК 3) друг-дружный-недружный 4) девять-девятигранный- девятигранник в какой последовательности должны стоят слова в...
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Какая словообразовательная цепочка составлена неверно 1)единый-соединить- объединение 2) БРАТЬ-СОБРАТЬ-СБОРЩИК 3) друг-дружный-недружный 4) девять-девятигранный- девятигранник в какой последовательности должны стоят слова в словообразовательной цепочке? А) обводнить Б) вода д) водный Г) обводнение 1)БВГА 2) ГБВА 3) БВАГ 4)ВБАГ
Ответ(ы):
Гость:
в1-ом 3 в2 там легко сделай сам
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