Какая суммарная радиация в новосибирски

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Радиация, поступающая от Солнца в атмосферу и затем на земную поверхность в виде пучка параллельных лучей, называется прямой. Часть солнечной радиации рассеивается молекулами атмосферных газов и поступает к земной поверхности в виде рассеянной радиации. Совокупность прямой и рассеянной радиации, поступающей к земной поверхности – это суммарная радиация. В Норильске суммарная солнечная радиация за год равна 2975 МДж/кв. метр. Минимум наблюдается в декабре – 0 МДж/кв. метр (полярная ночь!!!) , максимум приходится на май-июль, по 595 МДж/кв. метр в каждом месяце. В Новосибирске в год отмечается 3997 МДж/кв. метр, минимум приходится на декабрь – 56, максимум на июнь – 638 МДж/кв. метр. Во Владивостоке за год поступает 4671 МДж/кв. метр, минимум также приходится на декабрь – 209 МДж/кв. метр, а максимум отмечается в мае – 519 МДж/кв. метр.