ПРОСКАЛАНЯЙТЕ СЛОВОСОЧИТАНИЕ Надвигающиеся ужасный ураган

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ПРОСКАЛАНЯЙТЕ СЛОВОСОЧИТАНИЕ Надвигающиеся ужасный ураган
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - надвигающийся ужасный ураган Р.п - надвигающегося ужасного урагана Д.п. - надвигающемуся ужасному урагану Т.п - надвигающимся ужасным ураганом В.п. - надвигающийся ужасный ураган П.п. - надвигающемся ужасном урагане
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