Напишите внешний облик Чацкого и Молчалина в комедии "Горе от ума". Только внешний облик!

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Напишите внешний облик Чацкого и Молчалина в комедии "Горе от ума". Только внешний облик!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 О внешности героев мы узнаем из реплик их окружения, а иногда и от них самих.,  Грибоедов не описывает ни лицо, ни глаза, ни волосы, ни нос.   Чацкий.Лиза, служанка, говорит о нем как о приятном  молодом человеке. Павел Фамусов , куда приехал Чацкий спустя три года  отмечает, что он сменил свою дорожную одежду  на изящный костюм . Он называет Чацкого франтом ( то есть одетым по моде ).Чацкий дает совет Платону Михайловичу  Горичу   совет вести активный образ жизни, держать спину прямо, катаясь на коне. Отсюда - вывод : сам он, видимо,  строен,, красив и занимается спортом . И еще : не могут не гореть глаза у человека, который так страстно объясняется в любви Софье, которая его не любит...  Молчалин нам кажется красивым человеком с очень приятными , но вкрадчивыми манерами ( " Услужлив, скромненький, в лице румянец есть... " ).У него не светлые волосы, но слащавая улыбка.  Он не носит дорогих костюмов, но следит за собой.  Возможно, когда достигнет степеней известных, сменит  и одежду и внешность, и стиль общения, приспособившись к окружающим. 
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