Напишите внешний облик Чацкого и Молчалина в комедии "Горе от ума". Только внешний облик!

Гость: Гость:

О внешности героев мы узнаем из реплик их окружения, а иногда и от них самих., Грибоедов не описывает ни лицо, ни глаза, ни волосы, ни нос. Чацкий.Лиза, служанка, говорит о нем как о приятном молодом человеке. Павел Фамусов , куда приехал Чацкий спустя три года отмечает, что он сменил свою дорожную одежду на изящный костюм . Он называет Чацкого франтом ( то есть одетым по моде ).Чацкий дает совет Платону Михайловичу Горичу совет вести активный образ жизни, держать спину прямо, катаясь на коне. Отсюда - вывод : сам он, видимо, строен,, красив и занимается спортом . И еще : не могут не гореть глаза у человека, который так страстно объясняется в любви Софье, которая его не любит... Молчалин нам кажется красивым человеком с очень приятными , но вкрадчивыми манерами ( " Услужлив, скромненький, в лице румянец есть... " ).У него не светлые волосы, но слащавая улыбка. Он не носит дорогих костюмов, но следит за собой. Возможно, когда достигнет степеней известных, сменит и одежду и внешность, и стиль общения, приспособившись к окружающим.