Какая связь существует между словами успеть и успех обществознание 6 класс более ??енее развернуто
Обществознание
Какая связь существует между словами успеть и успех обществознание 6 класс более ??енее развернуто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Успех- это когда ты что-то выполнил на отлично. А успеть, это тоже когда что-то сделал, хотя можно сказать сделал, но разница между ними есть. -Сделал! А как он это сделал? Хорошо, плохо? Не знаю почему, но вот мне кажется что успел это тоже как успешно сделал
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