Какая связь существует между словами успеть и успех обществознание 6 класс более ??енее развернуто

Гость: Гость:

Успех- это когда ты что-то выполнил на отлично. А успеть, это тоже когда что-то сделал, хотя можно сказать сделал, но разница между ними есть. -Сделал! А как он это сделал? Хорошо, плохо? Не знаю почему, но вот мне кажется что успел это тоже как успешно сделал