На аллее главной на самом перекрестке еще не облетели осенние березки сделать синтаксический разбор

Русский язык
На аллее главной на самом перекрестке еще не облетели осенние березки сделать синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзки- подлежащее не облетели- сказуемое на аллее- обстоятельство главной- определение на самом- определение ещё- обстоятельство осенние- опр. 1) повеств. 2) невоскл 3) простое, д/с 4) распр.
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