На аллее главной на самом перекрестке еще не облетели осенние березки сделать синтаксический разбор
Русский язык
На аллее главной на самом перекрестке еще не облетели осенние березки сделать синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзки- подлежащее не облетели- сказуемое на аллее- обстоятельство главной- определение на самом- определение ещё- обстоятельство осенние- опр. 1) повеств. 2) невоскл 3) простое, д/с 4) распр.
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