Определите относительную молекулярную массу полиэтилена если степень равна 125000
Химия
Определите относительную молекулярную массу полиэтилена если степень равна 125000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полиэтилен - полимер этилена. (-СН2-СН2-)n при n=125000 молекулярная масса равна 125000*28=3500000
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