Сравнение числа а) 6/11 и 5/9 б)4/17 и 0,25

Алгебра
Сравнение числа а) 6/11 и 5/9 б)4/17 и 0,25
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Гость:
А) 54/99 < 55/99 Б) 16/68 < 17/68
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