Зібравши повен кошик жолудів ішов хлопчина через ліс.це він своє осіннє золото в лісництво ,як і завжди нісю і він не знав в своєму пошуку,що варті шолуді малі він цілий гай в одному кошику враз переносив по землі! поторібно ви...

Українська мова

Зібравши повен кошик жолудів ішов хлопчина через ліс.це він своє осіннє золото в лісництво ,як і завжди нісю і він не знав в своєму пошуку,що варті шолуді малі він цілий гай в одному кошику враз переносив по землі! поторібно виписати іменники,визначити число і рід!

Автор: Гость