Зібравши повен кошик жолудів ішов хлопчина через ліс.це він своє осіннє золото в лісництво ,як і завжди нісю і він не знав в своєму пошуку,що варті шолуді малі він цілий гай в одному кошику враз переносив по землі! поторібно ви...

Українська мова
Зібравши повен кошик жолудів ішов хлопчина через ліс.це він своє осіннє золото в лісництво ,як і завжди нісю і він не знав в своєму пошуку,що варті шолуді малі він цілий гай в одному кошику враз переносив по землі! поторібно виписати іменники,визначити число і рід!
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Гость:
Хлопчина, лис, золото, шолуди, гай.
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