Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс
География
Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 потому что экватор находится на одном уровне
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