Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс

География

Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс

Автор: Гость