Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс

География
Какая точка на земле имеет только одну координату:(варианты ответа) 1.экватор 2.па??аллель 3.мередиан 4.полюс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 потому что экватор находится на одном уровне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста,срочно нужно!!!!!!
Ответить
Русский язык
Лексическое значение слова "Носиша"
Ответить
Русский язык
Я обидел товарища Я ударил собаку я нагрубил сестре все ушли от меня я остался оди?? и Горько заплакала кто наказал его спросила соседка он заказал...
Ответить
Литература
Как вы понимаете слово"любочестие"?Как оно связано с общей идеей комедии "Недоросль"?
Ответить
Алгебра
Упростите выражение sin^2(π+a)= ctg^2(2π-a)=
Ответить