Я обидел товарища Я ударил собаку я нагрубил сестре все ушли от меня я остался оди?? и Горько заплакала кто наказал его спросила соседка он заказал себе ответила мама подумай Почему так сказала мама осенняя прочитай два последн...

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Я обидел товарища Я ударил собаку я нагрубил сестре все ушли от меня я остался оди?? и Горько заплакала кто наказал его спросила соседка он заказал себе ответила мама подумай Почему так сказала мама осенняя прочитай два последних предложение сделал
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Гость:
Не нужно выплескивать свой гнев на родных)
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