Страны против которых совершал походы Тутмос 3

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Тутмес III воевал также и в южном направлении, в Нубии. Он продвинулся до четвертого нильского порога. В результате его завоевательных походов Египет превратился в могущественную мировую державу, протянувшуюся с севера на юг на 3500 км. В Египет стекались огромные богатства. Тутмес III щедро раздавал своим воинам боевые награды, земли и рабов. Значительная часть добычи оседала в храмах, прежде всего в храме Амона-Ра в Фивах, так как воинственный фараон нуждался в поддержке жречества. Впоследствии Тутмес III ежегодно водил войско в Сирию. Он захватил ряд крупных городов, среди которых были Кадеш, Халпу и Кархемиш