Какие 7 чудес света памагите пж

Гость: Гость:

1-пирамида Хеопса 2-висячие сады Семирамиды 3-статуя Зевса в Олимпе 4-храм Артемиды в Эфесе 5- мавзолей в Галикарнасе 6- колосс Родосский 7-александрийский маяк