Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?
Биология
Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: A- мохнатые a- гладкие Найти: (F1)потомство Родители: ♀ AA + aa Гаметы: A A a a Потомство: Aa, Aa, Aa, Aa генотип: 4Aa, фенотип: все свинки мохнатые если будешь брать наоборот (A-гладкие, а - мохнатые), то все потомство будет гладкое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
площадь человека околос 1 кв.метра.с какой силой воздух давит на человека при атмосферном давлении 760 мм. рт. ст.?
Физика