Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?

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Дано: A- мохнатые a- гладкие Найти: (F1)потомство Родители: ♀ AA + aa Гаметы: A A a a Потомство: Aa, Aa, Aa, Aa генотип: 4Aa, фенотип: все свинки мохнатые если будешь брать наоборот (A-гладкие, а - мохнатые), то все потомство будет гладкое