Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?

Биология
Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: A- мохнатые           a- гладкие Найти: (F1)потомство   Родители:   ♀ AA    +    aa Гаметы:         A A        a  a Потомство: Aa, Aa, Aa, Aa генотип: 4Aa,  фенотип: все свинки мохнатые   если будешь брать наоборот (A-гладкие, а - мохнатые), то все потомство будет гладкое
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