Какие бывают чувства и эмоции,напишите пожалуйста сочинение на эту тему ,или хотя бы просто из какого произведения можно пример выбрать в доказательство ?!

Гость: Гость:

У людей могут быть разные чувства. Например если у человека радостный день то у него эмоция счастья,если у него плохой день то эмоция грустьи и т.д. Если у человека плохое настроение то кто то должен развесилить его.А если радостный то весь день он будет весёлым.