Опишите новые черты в мировой торговле и последствия её развития

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Новые черты мировой торговли в XVi-XVII вв. : 1) в связи с великими географическими открытиями начала интенсивно развиваться торговля (главным образом морская) между разными частями света; 2) ряд европейских государств стали проводить политику протекционизма: для защиты отечественной промышленности от конкуренции извне были существенно повышены таможенные тарифы и введены ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров; 3) торговля между европейскими государствами переживала упадок по сравнению с предшествующим периодом (причины: упомянутые выше, а также повышение опасности перевозок по Средиземному морю из-за агрессивной политики Османской империи) ; 4) вовлечение России в торговые отношения со странами западной Европы; 5) значительно расширился ассортимент товаров на мировом рынке; 6) в связи с колониальными захватами получила распространение работорговля.