Поберите как можно больше определений к словам: шедевр, трактат, монография, исс??едование, истина, разум

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Поберите как можно больше определений к словам: шедевр, трактат, монография, исс??едование, истина, разум
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шедевр- "высшая работа", "настоящее искусство"; трактат- "научное сочинение", "международный договор"; монография- "научное исследование,посвящённое одной теме", "однотипное исследование"; исследование- "научный труд", "научное наблюдение"; истина- "правда", "реальность", "действительное существование"; разум- "способность", "ум", "интеллект".
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