Не связано с растением, а озночает прятаться ("ховаться") на возвышенностях высоко поднимающихся над поверхностью. Какое географическое название?
История
Не связано с растением, а озночает прятаться ("ховаться") на возвышенностях высоко поднимающихся над поверхностью. Какое географическое название?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю это Муром. Я конечно не совсем уверенна, что это правильный ответ, лучше сома ещё проверь.
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