В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1. кр...пива 2. прик...саться 3. уд...вительно 4. ист...на 5. ...сфальт

Русский язык
В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1. кр...пива 2. прик...саться 3. уд...вительно 4. ист...на 5. ...сфальт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) крапива (сл.сл) 2) прикасаться ( правописание -кас- -кос-) 3) удивительно ( проверим диво )- нужное вам слово 4)истина (сл.сл) 5) асфальт +сл сл)
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