В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1. кр...пива 2. прик...саться 3. уд...вительно 4. ист...на 5. ...сфальт
Русский язык
В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1. кр...пива 2. прик...саться 3. уд...вительно 4. ист...на 5. ...сфальт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) крапива (сл.сл) 2) прикасаться ( правописание -кас- -кос-) 3) удивительно ( проверим диво )- нужное вам слово 4)истина (сл.сл) 5) асфальт +сл сл)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Українська мова
История
Английский язык
3. Put the verbs in the brackets into the Past Simple. e.g. Darren sent ( send) a long letter to Laura. 17. Jules Verne …….. ( write) Twenty Th...
Английский язык