Ребята, с чем едят данное условие? Прошу помочь! "у = е в степени 0.5x/(дробь) cos (2x) - 5"
Информатика
Ребята, с чем едят данное условие? Прошу помочь! "у = е в степени 0.5x/(дробь) cos (2x) - 5"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cls input "x=",x input "e=",e y=e^((0.5*x)/(cos(2*x)-5)) print y
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