Ребята, с чем едят данное условие? Прошу помочь! "у = е в степени 0.5x/(дробь) cos (2x) - 5"

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Ребята, с чем едят данное условие? Прошу помочь! "у = е в степени 0.5x/(дробь) cos (2x) - 5"

Автор: Гость