Почему при изменении температуры тела изменяется его внутренняя энергия

Физика
Почему при изменении температуры тела изменяется его внутренняя энергия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя энергия тела не может являться постоянной величиной. Она может изменяться у любого тела. Если повысить температуру тела, то его внутренняя энергия увеличится, т.к. увеличится средняя скорость движения молекул. Таким образом, увеличивается кинетическая энергия молекул тела. И, наоборот, при понижении температуры, внутренняя энергия тела уменьшается.Можно сделать вывод: внутренняя энергия тела изменяется, если меняется скорость движения молекул. 

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