Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
Химия
Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)
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