Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)

Химия

Какой объем углекислого газа(н.у.) выделяется при сгорания 1 г глюкозы? (C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O)

Автор: Гость