Как правильно записать условия задачи. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезни??ів і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилось? Розв'яжи задачу виразом.

Математика

Как правильно записать условия задачи. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезни??ів і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилось? Розв'яжи задачу виразом.

Автор: Гость