Как правильно записать условия задачи. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезни??ів і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилось? Розв'яжи задачу виразом.
Математика
Как правильно записать условия задачи. Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезни??ів і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилось? Розв'яжи задачу виразом.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)14+6= 20(г) - Всего 2)20-6 =14(г) - Осталось Ответ:14 грибов осталось
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